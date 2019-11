„Talk im Café“ – Alt und Jung, jetzt und morgen

Dresden - Wie können Jung und Alt gemeinsam die Zukunft gestalten? Sophie Koch will mehr Jugend in der Politik. Beate Neuber kümmert sich um ein intensiveres Miteinander aller Generationen. Rico Schwibs hilft bei der Planung von Zukunftsprojekten. Und André Sarrasani berichtet, wie das Zusammenleben in einer großen Zirkusfamilie funktioniert.