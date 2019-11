„Talk im Café“: Seien Sie als Zuschauer dabei!

Jede Generation schaut anders auf die Welt – das zeigen auch aktuelle Debatten. Während vor allem Jugendliche vor der Klimakatastrophe warnen, fürchten Ältere sich vor der Digitalisierung aller Lebensbereiche. Wie können Junge und Alte gemeinsam Zukunft gestalten? Generationengerechtigkeit ist ein Stichwort des Talks im November.

Talk im Café Dreikönig

Alt und Jung, jetzt und morgen – funktioniert die Generationengerechtigkeit?

Termin: Mo | 25.11.2019 | 19:00 im Café Dreikönig in der Dreikönigskirche an der Hauptstraße I

Eintritt frei. Zuschauer melden sich bitte an unter: www.hdk-dkk.de

Zu Gast:

Ingrid Stosch-Sarrasani , Grand Dame des Deutschen Zirkus

, Grand Dame des Deutschen Zirkus André Sarrasani , Direktor Sarrasani-Trocadero, mit Edith Slavova und Tochter Satin

, Direktor Sarrasani-Trocadero, mit Edith Slavova und Tochter Satin Beate Neuber , Projektleiterin im Mehrgenerationenhaus im Riesa efau

, Projektleiterin im Mehrgenerationenhaus im Riesa efau Rico Schwibs, Projektleiter der Zukunftsstadt Dresden

Moderation:

Mira Körlin und Kristian Kaiser

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und in voller Länge ausgestrahlt.

