Ausstrahlung „Talk im Café“ – Brüssel, Bürger und Bürokratie

Dresden - Fühlen Sie sich als Europäer? Vor der Europawahl am 26. Mai machen sich viele einmal mehr Gedanken, welchen Bezug wir eigentlich zur EU haben? Zum neuen "Talk im Café" im Haus der Dreikönigskirche in Dresden haben wir deshalb Praktiker eingeladen, die in ihrem täglichen Wirkungskreis durch EU-Gesetze reguliert werden und Forderungen aufstellen. Die einstündige Sendung mit dem Titel „Brüssel, Bürger und Bürokratie – was haben wir mit der EU zu tun?“ wird am Samstag und Sonntag jeweils 20 Uhr bei DRESDEN FERNSEHEN ausgestrahlt.