„Talk im Café“ – Brüssel, Bürger und Bürokratie: was haben wir mit der EU zu tun?

Dresden - Am Freitag, 8. März wird um 19 Uhr im Café der Dreikönigskirche die erste Ausgabe von „Talk im Café Dreikönig“ in diesem Jahr aufgezeichnet. Sie beschäftigt sich mit dem Thema „Brüssel, Bürger und Bürokratie – was haben wir mit der EU zu tun?“ und ist eine Kooperation von Dresden Fernsehen und dem Haus der Kirche. Zwei Moderatoren und vier Experten diskutieren darüber, was sich die Bürger von der Gesetzgebung in Brüssel wünschen und was jede/r Einzelne mit dem Gang zur Urne bewirken kann.