Tanz in den Herbst in der JohannStadthalle

Dresden - Beim Septemberball darf zu Latein- und Standardtänzen des Welttanzprogrammes nach Herzenslust getanzt werden. Dabei sind Anfänger, Hobbytänzer und Profis gleichermaßen willkommen. Tickets für den "Septemberball – Tanz in den Herbst" am 07.09.2018 gibt es unter anderem in der JohannStadthalle.