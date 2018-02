Tanzen gegen Gewalt

Chemnitz – Die weltweite Kampagne „One Billion Rising“ hat am Mittwochnachmittag auf dem Chemnitzer Neumarkt erneut ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.

Gemeinsam mit dem Netzwerk der Chemnitzer Fraueninitiativen hat die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Chemnitz sowohl Männer als auch Frauen zum Mittanzen aufgerufen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Die Trommlergruppe „Sawa Sawa“ stimmte die Veranstaltung mit ihren mitreißenden Rythmen ein. Danach wurde traditionell in roter Kleidung zu der One Billion Rising-Hymne „Break the Chain“ und ihrer deutschen Fassung „Sprengt die Ketten“ getanzt.

An der Kampagne, die 2012 ins Leben gerufen wurde, beteiligen sich Chemnitzerinnen und Chemnitzer bereits zum vierten Mal. Auslöser für die One-Billion-Rising-Kamapagne waren die schockierenden Äußerungen des republikanischen US-Abgeordneten und Abtreibungsgegners Todd Akin im August 2012. Dieser hatte behauptet, dass selbst Schwangerschaften, die durch Vergewaltigung entstehen, nicht beendet werden dürften und in einem Interview von „legitimer Vergewaltigung“ gesprochen.