Sachsen- Die Tanzschulen und Vereine im Freistaat appellieren mit einem Online-Tanzfestival an die Politik. Es hieß das Tanzevent solle das größte in Sachsen oder sogar in Deutschland werden.

Ziel dabei ist es, den Stellenwert des Tanzens zu verdeutlichen. Organisator ist die Interessensgemeinschaft „Tanzen in Sachsen“. Sie fordert zunächst den Start von Individualunterricht sowie die Öffnung der Tanzschulen in einem nächsten Schritt, natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen.