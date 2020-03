HC Elbflorenz verpasst Heimsieg gegen Rimpar

Heimniederlage – Rimpar holt Dresden auf den Boden der Tatsachen

Kaum ein anderes Team in dieser Liga schafft es wie die DJK Rimpar dem Gegner die Inspiration zu nehmen und dazu selber noch so spielen, als hätte man die Mannschaft schon in der F-Jugend zusammengestellt. So kann man den Begriff Eingespieltheit in der 2. Liga gerne mit DJK Rimpar gleichsetzten. Die Dresdner bekamen das bitter zu spüren. Gästetrainer Ceven Klatt beschrieb nach dem Spiel die 1. Halbzeit ganz gut: „Beide Teams waren sehr gut auf einander eingestellt. Dies hat man in der 1. Halbzeit ganz klar gesehen.“

So fielen zunächst folgerichtig nicht viele Tore und nach 12 Minuten stand lediglich ein 3:3 auf der Anzeigetafel. Beide Teams hatten gegen die gegnerische Defensive so ihre Probleme ihr Angriffsspiel zu entwickeln. Zudem streuten beide Mannschaften in der Anfangsviertelstunde einige unnötige Fehler mit ein. Der so oder so schon eng geschnittene Kader der Unterfranken musste dann während der 1. Halbzeit den Verlust von Kreisspieler Patrick Gempp hinnehmen, dem wir von hier aus nur das Beste wünschen. Im Verlaufe der 1. Halbzeit wurde die Tordichte dann etwas höher. Es gelang aber keinem Team sich irgendwie abzusetzen. Ab der 20. Minute zeigten die Dresdner dann immer mal wieder auf, dass der Gegner im Blick auf das Tempospiel verletzlich war und traf so bspw. zweimal durch Phillip Jungemann zum 9:8 bzw. 10:9. Auch das 13:11 40 Sekunden vor der Pause von Nils Kretschmer geschah aus der 2. Welle heraus. In der 2. Halbzeit sollten aus Dresdner Sicht kaum noch solche Aktionen folgen. Auf der Seite des Gastes machten sich vor allem die Hereinnahmen von Spielmacher Benjamin Herth und dem Rückraumlinken Benedikt Brielmeier bemerkbar. Das Spiel der DJK lief vor allem durch Spielmacher Herth bedeutend besser als zuvor. Herth wurde dann im Verlauf der Partie immer mehr zum Schlüsselspieler für die Unterfranken. 4 Sekunden vor dem Pausenpfiff kam der Gegner durch den schon erwähnten Brielmeier dann noch zum 13:12 Anschlusstreffer. Insgesamt hatten die wieder über 2000 Zuschauer in der 1. Halbzeit eine vor allem kämpferische Partie gesehen.