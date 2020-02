HCE mit wichtigem Sieg im Kellerduell

HC mit wichtigem Heimsieg – Dresden schlägt Lübeck-Schwartau

Eine erste Halbzeit sahen die 2020 Zuschauer in der BallsportARENA, die auf der einen Seite ein Team bereit hielt, was ohne viel Tempo agierte und 10 Minuten erfolgreichen „Entschleunigungshandball“ spielte sowie auf der anderen Seite eine Mannschaft, die sich in der Abwehr 20 Minuten richtig gut präsentierte, vorne aber eindeutig zu fehlerhaft agierte.

Der VfL war in den ersten 10 Minuten etwas besser im Spiel und führte auch verdient mit 4:6, wobei vor allem Marino Mallwitz im VfL-Gehäuse dem HC auch beste Chancen abkaufte. Nach dem 6. Tor des Gegners, sah sich Rico Göde zu einer Auszeit gezwungen, denn sein Team war nur phasenweise im Spiel. Die Auszeit zeigte dann in der Defensive des HC durchschlagenden Erfolg, im Angriff blieben die Hausherren aber weiterhin wechselhaft. Trotzdem konnte der HC beim 8:7 in der 18. Minute durch Julius Dierberg erstmals in Führung gehen und diese auch bis zum Pausenpfiff behaupten. Zur starken Dresdner Abwehr gesellte sich mit zunehmendem Spielverlauf ein guter Mario Huhnstock, der im letzten Drittel der 1. Halbzeit 5 Paraden beisteuerte. Der Gegner tat sich im Angriff immer schwerer und erzielte zwischen der 11. und 30. Minute lediglich 5 Treffer. In der 21. Minute führte der HC erstmals mit 2 Toren (10:8), nachdem die Dresdner in Person von Nils Gugisch bei doppelter Unterzahl den Ball klauten und ein Kontertor warfen. Zudem erhielt der VfL noch eine Zeitstrafe in dieser Situation. Zur Halbzeit lag der HC dann 13:11 vorn, verpasste es aber, eine höher Führung herauszuwerfen, weil er sich die Göde-Sieben im Angriff immer wieder den einen oder anderen Lapsus leistete. HC-Trainer Rico Göde: „Man hat gesehen das die Jungs sehr viel wollten, das endete dann aber in der 1. Halbzeit einfach mit zu viel technischen Regelfehlern. Es waren ein paar Situationen dabei, wo wir das Spiel schneller machen wollten als es eigentlich Not tat und dabei die Bälle wegwerfen.“