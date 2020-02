HCE setzt Ausrufezeichen gegen Aufstiegsaspirant Hamm!

Die Vorrausetzungen für den HC waren vor der Partie denkbar schlecht. So hatten die Sachsen den Ausfall von Jonas Thümmler, Max Mohs, Marc Pechstein, Robin Hoffmann sowie Gabor Pulay zu bewältigen. Dazu kam ein noch nicht ganz fitter Nils Kretschmer, der eigentlich so wenig wie möglich Einsatzzeit erhalten sollte. Den Sachsen schien die Personalsituation vor 2585 Zuschauern (ausverkauft!) in der 1. Halbzeit aber vollkommen egal zu sein. Nach 30 Minuten hatte der HC 19mal getroffen und 13 Gegentore kassiert. Kay Rothenpieler: „Wie haben erst in der 2. Halbzeit begonnen Handball zu spielen. Wir sind in der 1. Halbzeit nicht ins Spiel bekommen und der HC Elbflorenz war uns in allen Belangen überlegen.“ Erst in der 6. Minute kamen die Gäste durch Marten Franke zum 1:3 und damit zu ihrem ersten Treffer. Bei den Dresdnern hatte Linksaußen Julius Dierberg den ersten Treffer schon nach 40 Sekunden gesetzt. Er war genauso schnell im Spiel wie das gesamte HC-Team, einschließlich Torhüter Mario Huhnstock, der in der 1. Halbzeit 7 Paraden zeigte. So z.B. in der 14. Minute gegen ASV-Kreisläufer Jan Brosch, dem er einen freien Ball vom Kreis abkaufte. Die Sachsen trafen im Angriff nahezu nach Belieben, denn die Westfalen fanden keine Mittel gegen das von HC-Spielmacher Sebastian Greß immer wieder angekurbelte Angriffsspiel. Zudem schaltete der HC durch seine Deckung gleich mehrere ASV-Leistungsträger aus. Einzig der in der 7. Minute eingewechselte Merten Krings konnte das Gäste-Spiel zunächst beleben. Nach einem Fehlwurf durch Stefan Lex in der 22. Minute traf der HC durch Julis Dierberg per Strafwurf zum 14:8 und führte erstmals mit 6 Toren. Dies 6 Tore Vorsprung nahm der HC mit in die Halbzeitpause (19:13). Absolut begeistert entließen die Dresdner Zuschauer ihre Jungs in die Kabine. Rico Göde: „Endlich haben wir uns mal für solch eine erste Halbzeit belohnt. Wir hatten vorher schon so oft Spiele, wo wir trotz einer guten Leistung nur mit ein oder zwei Toren Führung in die Pause gehen.“