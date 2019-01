Taucher gießen Unterwasserfundament

Seit 5 Uhr in der Früh waren die Spezialtaucher am Werk, um die Grube abzudichten, so der Projektleiter Andreas Thimm.

Bis 2020 soll das Mehrfamilienhaus mit 2 Tiefgaragenebenen fertiggestellt sein, sodass die ersten Bewohner die Wohnungen beziehen können. Acht Obergeschosse mit drei Aufgängen und 50 Wohnungen sollen im Zentrum an der Pfaffendorfer Straße entstehen.