Taufe im Zoo: Löwenbabys bekommen Namen

Der Mittwoch startete im Leipziger Zoo mit vielen Wolken und dicken Regentropfen. Kein Wunder also, dass bei diesem Katzenwetter die vier noch namenlosen Löwenbabys ganz schön lang auf sich warten ließen. Obwohl es eigentlich ein besonderer Tag für sie ist, denn am Vormittag bekamen die quirligen Vierlinge feierlich ihre Namen verliehen. Mit einer selbst gebauten Konstruktion und einer Menge Fleisch "taufte" Löwenmama Kigali ihren Nachwuchs schließlich auf die afrikanischen Namen Jasira, Kiyan, Juma und Kossi. Tierpfleger Jörg Gräser hat die Vier von Anfang an mit begleitet und ist mit den ausgewählten Namen sehr zufrieden.