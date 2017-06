Taurastein mit Hakenkreuz beschmiert

Burgstädt – In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte mehrere Schmierereien am Taurastein in der gleichnamigen Straße hinterlassen.

Mit orangener Farbe sprühten sie vor dem Aussichtturm ein etwa 1,40 Meter mal 1,50 Meter großes Hakenkreuz, einen Davidstern, einen 2 Meter mal 1 Meter großen Schriftzug sowie Runen auf den Boden.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden aufgenommen.