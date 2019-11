Tausende „Glühwürmchen“ bringen Leipzig zum Leuchten

Trotz eisiger Temperaturen lockte der Glühwürmchenumzug am RB Stadion auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an. Rund 7000 Kinder und Erwachsene nahmen an der mittlerweile 8. Auflage des Umzugs teil. Wegen der Umbauarbeiten am RB-Stadion gab es in diesem Jahr eine Neuerung: Der Umzug startete und endete auf der Festwiese. Er ist ein Projekt zugunsten gemeinnütziger Organisationen in Leipzig. In Zusammenarbeit mit RB Leipzig, dem Kinderhospitz Bärenherz Leipzig e.V. und vielen mehr, verwandelt sich die Festwiese in ein großes Glühwürmchendorf, voller Musik und kulinarischer Leckereien. Sowohl die kleinen, als auch die großen Glühwürmchen hatten ihren Spaß.