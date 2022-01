Taxi erfasst 86-Jährigen im Leipziger Norden – schwerst verletzt

Der 31-Jähriger Fahrer eines Taxis krachte am Dienstagmittag auf der Eutritzscher Straße mit einem 86-Jährigen Passanten zusammen. Der Fußgänger, der offenbar über die Straße laufen wollte, wurde schwerst verletzt in ein Leipziger Krankenhaus eingeliefert. Er erlitt nach Informationen von vor Ort unter anderem schwerste Verletzungen am Kopf. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zum genauen Hergang sowie den Umständen des Unfalls. Auch ein Sachverständiger der Dekra kam zum Einsatz, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilt.