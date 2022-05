Taxigebühren sollen in Leipzig wegen hoher Spritkosten steigen

Leipzig -In Leipzig soll Taxifahren teurer werden. Wegen der in kürzester Zeit deutlich erhöhten Kraftstoffkosten infolge des Ukraine-Konflikts, sollen die Taxifahrer zur Existenzsicherung künftig pro Fahrt einen Euro mehr vom Fahrgast erhalten, teilte die Stadt am Freitag nach einer Sitzung der Verwaltungsspitze mit.