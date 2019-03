„TdJW“ zeigt „tierische Aufarbeitung“ der Vergangenheit

Auch die reduzierten Kostüme der menschlichen Tiere fordern die Phantasie. Fünf Darsteller schlüpfen mit wenigen Accessoirs in die verschiedenen Rollen. Der Pavian wird zum Beispiel durch ein interssantes Kissen verkörpert. Im Bühnenbild wird der Zoo ähnlich einem Zirkus dargestellt. Er mutet an wie eine Arena, die zur Zurschaustellung dient.

Dieses Stück wurde 2014 mit dem deutschen Kindertheaterpreis ausgezeichnet und gewinnt immer mehr an Brisanz. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Verbrechen der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands als Fliegenschiss der Geschichte abgetan werden.