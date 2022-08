Teils höchste Waldbrandgefahrenstufe in Sachsen

Wie aus der Übersicht des Staatsbetriebs Sachsenforst hervorgeht, galt am Freitag die höchste Gefahrenstufe 5 in den Landkreisen Nordsachsen, Meißen, Bautzen und der Stadt Dresden. Am Samstag wird aber laut Prognose landesweit mit einer Entspannung der Lage gerechnet.

Die angespannte Waldbrandlage hat die Stadt Dresden dazu veranlasst, ihre Regeln zum Betreten der Wälder zu verschärfen. Bei der geltenden Gefahrenstufe 5 ist das freie Betreten des Waldes im Territorium der Landeshauptstadt untersagt. Das schließt auch das Betreten nichtöffentlicher Waldwege und zum Reiten ausgewiesener und gekennzeichneter Wege ein. Die öffentlichen Straßen im Wald dürfen nicht verlassen werden.