Telefonnetze bei Arbeitsagenturen überlastet

Für alle Termine gilt: Kundinnen und Kunden müssen den Termin nicht wahrnehmen und nicht extra absagen. Es gibt keine Nachteile. Es gibt

keine Rechtsfolgen und Sanktionen.

- Fristen in Leistungsfragen werden vorerst ausgesetzt. Die Kundinnen und Kunden erhalten rechtzeitig eine Nachricht, wenn sich diese Regelungen ändern.

- Nutzen Sie vorerst die Online-Kanäle und eServices der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/eservices

- Unterlagen senden Sie entweder online über eServices, per Post oder werfen Sie in den Hausbriefkasten vor dem Gebäude.

- Zusätzlich wird die Agentur für Arbeit Dresden eine regionale Hotline schalten, dazu wird gesondert informiert werden.