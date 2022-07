Tempo bei neuem Waldbrandkonzept gefordert

Dieses werde voraussichtlich erst zum Jahresende überarbeitet. Laut dem Landtagsabgeordnete Mirko Schultze habe man aber nicht so viel Zeit. Das sagte er am Mittwoch in Dresden. Jetzt würden die Waldbrände lodern und die Natur sowie Menschen in ihren Wohnumfeldern bedrohen. Das Waldbrandkonzept würde schon bereit liegen und kluge Ideen beinhalten, hieß es. Innenminister Armin Schuster müsse endlich mit der Umsetzung beginnen.

Mehr moderne Technik sei nötig, die vegetationsbrandtauglich sei und Wasser gezielt ins Ziel bringen können. Außerdem würden die Einsatzkräfte der Feuerwehr neue andere Schutzkleidung benötigen.