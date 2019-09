Termin für Bürgermeisterwahl steht fest

Wie die Stadt mitteilte, ist laut Sächsischer Gemeindeordnung eine Wahl frühestens drei und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle an einem Sonntag durchzuführen. Angestrebt wird ein fließender Übergang, also ein Amtsantritt zum 29. März. Damit die Wahl weder in der Winterferienzeit noch am Faschingssonntag stattfindet, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung abweichend vom Vorschlag der Stadtverwaltung den 2. Februar als Wahltermin festgelegt.

Mit Festlegung des Wahltermins stehen nun auch weitere Termine fest. So ist der letzte Termin für das Einreichen der Wahlvorschläge der 28. November 2019, Stichtag für das Anlegen des Wählerverzeichnisses ist der 22.12.2019. Die Wahlbenachrichtigungen müssen spätestens bis zum 12.01.2020 zugestellt werden. Damit istlaut Stadt auch sichergestellt, dass die Wahlbenachrichtigungen nicht zusammen mit der Weihnachts- bzw. Neujahrspost zugestellt werden.