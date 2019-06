Termin für Oberbürgermeisterwahl in Leipzig gefunden

Leipzig wählt sein Stadtoberhaupt im nächsten Jahr am 09. Februar 2020. Wie die Stadtverwaltung am Montag bekannt gab, soll ein möglicher zweiter Wahlgang am 01. März kommenden Jahres stattfinden. Die aktuell siebenjährige Amtszeit von Oberbürgmeister Jung läuft am 28. März 2020 aus.

Nach den Statuten der Gemeindeordnung, ist eine Wahl frühestens drei und spätestens einen Monat vor Ablauf der Amtsperiode durchzuführen. Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning hat daher den 09. Februar als Termin vorgeschlagen. Der Stadtrat muss diesem Termin noch zustimmen.