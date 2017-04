BRN am dritten Juni-Wochenende

Auf der Böhmischen Straße zwischen Rothenburger Straße und Martin-Luther-Platz sowie auf der Pulsnitzer Straße kann eine partielle Bebauung mit leichten Aufbauten erlaubt werden. Auf der Alaunstraße zwischen Louisenstraße und Bischofsweg werden nur einseitige Aufbauten auf der Straßenseite mit geraden Hausnummern erlaubt. Wegen der straßenbaulichen Situation sind auf der Alaunstraße zwischen Bautzner Straße und Louisenstraße, Böhmische Straße zwischen Alaunstraße und Rothenburger Straße, Sebnitzer Straße zwischen Görlitzer Straße und Kamenzer Straße nur Aufbauten auf der Straßenseite mit ungeraden Hausnummern möglich.

In den Kreuzungsbereichen Alaunstraße/Louisenstraße, Rothenburger Straße/Görlitzer Straße/Louisenstraße, Martin-Luther-Straße/Louisenstraße und Kamenzer Straße/Louisenstraße, Görlitzer Straße/Sebnitzer Straße sowie Rothenburger Straße/Böhmische Straße sind weiträumig keine zusätzlichen Aufbauten erlaubnisfähig. Dies betrifft in der Regel den Straßenraum vor den jeweiligen Eckgebäuden bzw. Eckgrundstücken. Auch an allen weiteren Kreuzungs- und Einmündungsbereichen sind zumindest in den Kurvenbereichen keine Aufbauten erlaubnisfähig. In Bereichen, in denen Aufbauten auf beiden Straßenseiten grundsätzlich möglich sind, werden bei Szeneflächen (z. B. Bühnen) in einem Abstand von 15 Metern von deren Außenkanten auf der gegenüberliegenden Straßenseite keine Aufbauten erlaubt. Die Einzelheiten zu Ausschreibung und Anmeldung gibt es im Detail auf dem Internetauftritt der Sächsischen Landeshauptstadt.