Terrassenufer übers Wochenende wieder gesperrt

Auf der Augustusbrücke laufen die Arbeiten am Rückbau des alten Füllbetons weiter. Parallel erhalten die so vorbereiteten Bögen einen bewehrten Aufbeton. Derzeit sind die Pfeiler 6 und Bogen VI, von Altstädter Seite aus gesehen, an der Reihe. Auch die Arbeiten an den auszutauschenden Konsol-, Mauer-, und Kehlsteinen gehen weiter. Der Sandstein dafür kommt aus dem Steinbruch Lohmgrund der Sächsischen Sandsteinwerke. Er wird für alle Sandsteinarbeiten an der Augustusbrücke verwendet.