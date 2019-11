Testspiel zwischen CFC und Dynamo Dresden

Chemnitz- Der Chemnitzer FC nutzt die Länderspielpause für ein kurzfristig angesetztes Testspiel.

Am Donnerstag treffen die Himmelblauen auf die SG Dynamo Dresden. Die Partie findet öffentlich im Dresdner Rudolph-Harbig-Stadion statt. Anstoß am 14. November ist dann um 14 Uhr.

Bereits am Sonntag steht für den CFC dann das Achtelfinale im Sachsenpokal an. Dabei trifft das Team von Trainer Patrick Glöckner auf den Landesklasse-Vertreter vom FSV Krostitz. Austragungsort des Spiels ist die Anona-Arena in Colditz.