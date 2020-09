Testsspielkracher – HC Elbflorenz gegen HSC Coburg

Der Saisonauftakt in der zweiten Handball-Bundesliga rückt näher. Am 2. Oktober ist der HC Elbflorenz (HCE) auswärts beim HSG Konstanz gefordert. Zur Vorbereitung auf die neue Saison trifft das Team von Rico Göde am Donnerstag auf den Bundesliga-Aufsteiger HSC Coburg. Nach zuletzt zwei gewonnen Testspielen gegen Ludwigshafen und Eisenach, ist der HCE bereit für das Team aus Oberfranken. Dabei erhält der HCE wiederholt Unterstützung von den Fans. Bis zu 956 Zuschauer können das Spiel live vor Ort verfolgen. Anwurf in der Ballsportarena ist am Donnerstag um 18.30 Uhr.

Tickets für das Testspiel gibt es online unter www.etix.com.