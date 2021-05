Testzentrum im Neuen Rathaus geschlossen

Leipzig- Das Testzentrum im Neuen Rathaus der Stadt Leipzig ist seit Montag geschlossen. Grund dafür ist der Umbau zur Briefwahlstelle für die anstehende Bundestagswahl im September.

Alternativ wird das Testzentrum „Bike-In“ am Wilhelm-Leuschner-Platz vorgeschlagen. Das Corona-Testzentrum in der Leipziger Innenstadt war somit für insgesamt neun Wochen in Betrieb.