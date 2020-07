Theater Chemnitz spielen ab September

Die Theater Chemnitz stellten am Dienstag ihren Spielplan bis Ende des Jahres vor. Demnach soll ab September in allen Sparten und auf den großen Bühnen wieder gespielt werden. Zahlreiche Hygiene- und Abstandsregeln sind dabei einzuhalten.

„Wir haben immer die Seite der Künstler, die auf Abstand stehen müssen aber auch die Seite des Publikums. Wir hoffen, gewissermaßen täglich auf Verbesserungen in diesem Bereich, aber auch mit den bestehenden Regelungen können wir einen Spielplan nunmehr vorstellen, der dem Publikum Freude bereiten wird in allen unseren Sparten“, so Dittrich.