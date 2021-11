FREDERICK und ALT MAL KURZ!

Live und interaktiv wird es mit gleich zwei digitalen Inszenierungen:

Der Sonnenstrahlen-sammelnde »FREDERICK« [3 plus] wird die Zoom-Konferenzen wieder zum Leben erwecken und erhält nun Verstärkung von der kleinen Sekunde im Familienstück »ALT MAL KURZ!« [4 plus], die seit September erkundet, was es mit der Zeit und dem Älterwerden auf sich hat.

Termine »ALT MAL KURZ!«: 4.12., 16 Uhr und 5.12., 11 & 16 Uhr

Termine »FREDERICK«: 11.12., 16 Uhr und 12.12., 11 & 16 Uhr