Theater der Jungen Welt wird 75

Leipzig- Das Theater der Jungen Welt wird am 7. November 75 Jahre alt. Am Sonntag feiert das älteste Kinder- und Jugendtheater Deutschlands das Jubiläum mit einer besonderen Veranstaltung. So erwarten die Besucher Ausstellungen, ein Podiumsgespräch und die Premiere der Neuinszenierung von "Emil und die Detektive". Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wird bei der Geburstagsfete vor Ort sein. Wir haben mit Jörn Kalbitz, Dramaturg am Theater der Jungen Welt über alle weiteren anstehenden Highlights am Sonntag gesprochen.