Theaterfest in Lindenau

Festlich Stimmung beim Theater der Jungen Welt. Am Sonntag fand wieder einmal das alljährliche Theaterfest statt. Ab 14:00 öffnete das Theaterhaus am Lindenauer Markt seine Pforten. Auf allen Bühnen und in allen Winkeln des Theaters gab es Shows, Lesungen und die mittlerweile legendäre Theater-Bar zu entdecken. Dabei hatten Kinder die Süße Entscheidung zwischen Schokobrunnen, Säften und dem Bestseller der Zuckerwatte. Laut ersten Schätzungen von Schubert erreiche man auch an diesem Tag wieder 800-900 Zuschauer, wie auch in den vergangenen Jahren. Wer jetzt selber einmal Lust bekommen hat kann gerne im älteste professionelle Kinder- und Jugendtheater Deutschlands in Lindenau vorbei schauen. Die Aktuelle Spielzeit bietet ein Buntes Programm für alle.