Themenjahr ´23: „Leipzig – Die ganze Stadt als Bühne“

Dafür hat das Kulturdezernat eine Beschlussvorlage erarbeitet, die in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bereits bestätigt wurde. So sollen in dem Themenjahr die 14 Ortschaften rund um den Leipziger Stadtkern im Mittelpunkt stehen. Besonders diejenigen unter ihnen, die bisher nur wenig im Fokus städtischer Kulturpolitik standen, sollen damit sprichwörtlich eine Bühne erhalten und regionale und überregionale Sichtbarkeit erlangen.