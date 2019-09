„Thomana“ bei Arts & Culture: Bach & Co. nun digital

Die Dokumente reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Bisher sind 12 Handschriften von Thomaskantoren digitalisiert, die etwa 200 Jahre Thomaskantorat abbilden und knapp 600 Seiten umfassen. Als Nächstes sollen vor allem die älteren Bestände von vor 1850 digitalisiert werden. Damit wird der Online-Bestand auf das 10- bis 20-fache erhöht. Wer selbst einmal einen Blick auf die historischen Dokumente werfen will, kann sich einfach die App Google Arts & Culture auf sein Smartphone laden und einen Ausflug in die Geschichte von Bach & Co. unternehmen.