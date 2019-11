Thomas Doyle verlässt den CFC

Chemnitz- Wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, löst der Chemnitzer FC seinen Vertrag mit Linksverteidiger Thomas Doyle mit Wirkung zum 30.11.2019 auf.

Die Trennung habe auf Wunsch des Spielers stattgefunden, heißt es von Seiten CFC. „Thomas kam vor einigen Tagen mit dem Wunsch auf uns zu, den Vertrag aufzulösen und bat darum, in seine Heimat zurückzukehren. Er hat im Sommer dieses Jahres einen enorm großen Schritt auf sich genommen, als er nach 27 Jahren in Neuseeland erstmals nach Europa wechselte. Leider zieht es ihn nun schneller wieder zurück, als wir das alle, auch Thomas selbst, für möglich gehalten haben“, so CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Im Juli 2019 wechselte Doyle vom neuseeländischen Erstligisten Wellington Phoenix nach Chemnitz.

„Wir bedauern seine Entscheidung sehr, haben aber zugleich vollstes Verständnis dafür, dass Thomas zurück zu seiner Familie will. Auch für einen Profi-Fußballer gibt es einen Punkt, an dem es etwas Wichtigeres gibt, als den Fußball. Ich wünsche Thomas im Namen des gesamten Chemnitzer FC alles Gute“, verabschiedet Hildebrand den Neuseeländer.

Auch Patrick Glöckner, Cheftrainer des Chemnitzer FC, bedauert den Verlust: „Mit Thomas verlieren wir nicht nur einen knallharten Verteidiger sondern auch einen ganz feinen Menschen. Ich bin Thomas dankbar, dass er so offen mit uns gesprochen hat und uns somit frühzeitig die Möglichkeit gab, auf diesen Ausfall zu reagieren. Die Lücke, die Thomas hinterlässt, wollen wir zeitnah schließen.“