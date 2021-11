THW und SachsenEnergie proben Havariefall in Zschertnitz

Am Freitag, 26. November 2021, findet im Dresdner Stadtteil Zschertnitz eine Übung des Technischen Hilfswerks statt. Die Einsatzkräfte trainieren den Einsatz mit Atemschutz bei einer Havarie in einem Fernwärmekanal. Der Netzbetreiber SachsenNetze unterstützt die Kolleginnen und Kollegen. Sollten Anwohnerinnen und Anwohner die Einsatzkräfte beobachten, können sie also beruhigt sein: hier wird geübt, damit im Ernstfall alles reibungslos klappt. Die Einsatzkräfte bitten darum, den Einsatz nicht zu stören. Auf die Versorgung mit Fernwärme hat die Übung keinen Einfluss. Für alle Teilnehmenden der Übung gilt die 3G-Regelungen sowie eine Testung vor dem Einsatz. Darüber hinaus findet die Übung mit Atemschutzmasken und zeitlich gestaffelt statt.

Quelle: SachsenEnergie