Ticketautomaten der CVAG ab 27. Dezember abgeschaltet

Chemnitz- Die Erfahrungen der letzten Jahre hat gezeigt, dass ab Beginn des Böllerverkaufs jede Menge Schabernack mit diversen Automaten getrieben wird.

Die CVAG hat daher beschlossen, ihre Automaten ab dem 27. Dezember sicherheitshalber abzuschalten und zu verriegeln. Ab dem 02. Januar gehen sie dann wieder ganz normal in Betrieb.

Wer in diesem Zeitraum allerdings Tickets benötigt, wird gebeten, diese direkt im Bus, an den Fahrscheinautomaten in den Straßenbahnen, über die App oder im Mobilitätszentrum zu kaufen.

(Quelle: CVAG)