Ticketautomaten über den Jahreswechsel außer Betrieb

Ab Mittwoch, dem 27. Dezember 2017, werden sie außer Betrieb genommen und ab Dienstag, 2. Januar 2018, schrittweise wieder zugeschaltet.

Als Grund gibt die CVAG die zunehmende Zerstörungen durch Sprengkörper an, die Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro an den Geräten hervorrufen können.