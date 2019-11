Dresden - Nach drei Wochen unablässiger Arbeit hat das internationale Künstlerteam der Eiswelt Dresden 250 Tonnen Eis und 150 Tonnen Schnee in eine zauberhafte Welt verwandelt. Am 23. November öffnet damit eine der weltweit größten überdachten Eis- und Schneeskulpturen-Ausstellung in der Zeitenströmung® Dresden bereits zum zweiten Mal ihre Tore. Unter dem Motto „Wintermärchen“ finden unzählige Märchenklassiker ihre Umsetzung in Eis.

Gleich zu Beginn werden die Besucher von Väterchen Frost und der aus vielen russischen Märchenfilmen bekannten Erzählerin, der Babuschka, begrüßt. „Allen Figuren sieht man die Liebe zum Detail an, die jeder unserer Künstler in seine Arbeit gesteckt hat. Feine Haar- und Fellstrukturen, zarte Verzierungen, aufwendige Dekorationen und auch kleine Überraschungen werden die Besucher in ihren Bann ziehen“, sagt Organisator Oliver Hartmann. Bis 23. Februar 2020 können Besucher in der etwa 1 000 Quadratmeter großen extra gebauten und speziell isolierten Eishalle in eine fantasievolle Welt aus spektakulär illuminierten Eis-Kunstwerken eintauchen.

