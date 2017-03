Tierbabys erkunden Leipziger Zoo

Freude im Leipziger Zoo - Das gerade erst geborene Jungtier von Orang-Utan-Weibchen Raja zeigte sich erstmals den Tierpflegern und ist wohl auf. Der Nachwuchs wurde erst am 25.03. geboren und verlebte die ersten Tage gemeinsam mit seiner Mutter zurückgezogen im rückwärtigen Bereich des Geheges. Laut den Verantwortlichen des Leipziger Zoo kümmert sich Raja liebevoll und fürsorglich um ihren Sohn.

Die junge Mutter wird in den kommenden Tagen Stück für Stück an die restlichen Gruppenmitglieder im Gehege des Pongolandes wieder herangeführt. Als rangniedriges Tier muss sich Raja nun als Mutter in der Gruppe durchsetzen.