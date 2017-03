Dresden – Nicht nur die Menschen zieht es bei dem schönen Wetter nach draußen, auch die Tiere im Dresdner Zoo genießen die Wärme im Außengehege. Was sich im Frühling im Zoo so alles tut und was die Lieblingstiere der Besucher sind, hat Lisa Stark herausgefunden. Heute war sie das letzte mal mit Frühlingsgrüßen in Dresden unterwegs.