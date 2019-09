Tille, TV, So&So: Sind Wohnen und Kultur unvereinbar?

1992 gründete Steffen Kache mit Freunden auf dem Gelände einer alten Brauerei in Connewitz die Distillery. Nach 2,5 illegalen Jahren dort zogen sie 1995 in den heutigen Standort in der Kurt-Eisner-Straße in der Südvorstadt - diesmal mit Mietvertrag. Der Club etablierte sich schnell und war Ende der 1990er Jahre international bekannt, sodass Künstler aus der ganzen Welt auf seine Bühne geholt werden konnten. Seit 24 Jahren wird hier also bereits gefeiert. Teilweise ist die dritte oder vierte Generation hier im Club unterwegs, wie Chef Steffen erklärt.