Tillich tritt zurück!

Dresden – Völlig überraschend gab Ministerpräsident Stanislaw Tillich am Mittwochnachmittag bekannt, dass er zurücktreten wird. Er tritt nicht nur als Ministerpräsident zurück sondern auch als CDU-Landesvorsitzender. Sein Nachfolger in beiden Ämtern wird der Generalsekretär der Sächsischen Union Michael Kretschmer.

Grund für den Rücktritt ist offensichtlich das Wahldebakel zur Bundestagswahl und das Erstarken der rechtspopulistischen AfD, das in Sachsen auch dem Ministerpräsidenten angelastet wird. In Kürze folgt ein Statement von Tillich an dieser Stelle.