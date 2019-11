München- Der Eurojackpot ist geknackt! Die neuen Millionäre kommen aus Bayern, Hessen und Ungarn.

In Bayern haben zehn Stammtischbrüder 30 Millionen Euro abgeräumt. Die 30 Millionen Euro sind ein Drittel des Hauptgewinns in der Ziehung vom letzten Freitag. Das gab Lotto Bayern in München bekannt.