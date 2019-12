Tipps für den Silvestertag in Dresden

Bowling und Billiard spielen

Nur selten nimmt man sich so viel Zeit für Gesellschaftsspiele wie in der freien Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Wie wäre es dann also mal mit einer Runde Bowling mit den Freunden oder der Familie? Ab 10 Uhr könnt ihr beispielsweise in der Bowlingarena euer Können unter Beweis stellen. Am Abend könnt ihr den Spielspaß mit der Feier ins Neue Jahr verbinden. Für die Feier Abends solltet ihr hier Plätze reservieren.