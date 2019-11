Tipps für gesunde Winterküche

Im Idealfall stärkt die Übergangs- und Winterküche das Immunsystem. Trotz bevorstehender Kälte drohen dadurch weniger Krankheiten. Mit folgenden Tipps bekommt man den Körper durch die richtige Ernährung fit für den Winter.

Schonender Übergang Dass man mit Fleisch, Zucker und Salz lieber sparsam umgeht, zählt in jeder Jahreszeit zu den Tipps für ein gesundes Leben. In der Übergangszeit zwischen Herbst und Winter ist dieser Ratschlag sogar noch wichtiger als in anderen Jahreszeiten. Je fett- und zuckerhaltiger der Ernährungsstil in dieser Zeit ausfällt, desto schwerer fällt dem Körper die Umstellung auf die kalten Monate. Deshalb empfehlen Experten für Übergangszeiten grundsätzlich Schonkost.