Tipps zum Internationalen Frauentag am 8. März

Lange Nacht der Frauen am Equal Pay Day (18.3.)

Der Equal Pay Day markiert symbolisch den Tag im Jahr bis zu dem Frauen*, rein rechnerisch, »umsonst« arbeiten. Um darauf aufmerksam zu machen, veranstaltet der Landesfrauenrat e.V. am 13. März 2020 die 1. Lange Nacht Frauen*. Von 16 bis ca. 20 Uhr bieten wird zusammen mit den Kooperationspartner*innen ein bunt gemischtes Programm angeboten, welches sich über den ganzen Stadtraum erstreckt.

Ob das FrauenBildungsHaus in Strehlen, das Eltern-Kind Büro in Gruna, die TU Dresden in der Südvorstadt oder das kosmotique in der Neustadt – ob Diskussionen zu Ungleichbehandlungen in der Arbeitswelt oder eigenes künstlerisches Schaffen, für jeden Geschmack ist etwas dabei! Mit einer gemeinsamen Party klingt dann ab 20 Uhr die Nacht laut und lebensfroh aus.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ihr könnt einfach vorbeikommen und mitfeiern.