Tipps zum Motorradfahren im Herbst

Im Herbst fährt es sich auf dem Motorrad anders als im Sommer

Mit dem Motorrad im Herbst über den Asphalt fahren

Wenn der Frühling längst der Vergangenheit angehört und auch der Sommer langsam zu Ende geht, dann steht der Herbst vor der Tür. Für ambitionierte Biker ist das sicherlich kein Grund, um ihr Motorrad schon jetzt winterfest zu machen und es in den folgenden Monaten in der Garage unterzustellen. Ganz im Gegenteil. Weil der Herbst oft mit vielen schönen Tagen und einer meist sehr angenehmen Witterung einhergeht, macht es dann häufig noch viel mehr Spaß, den Helm aufzusetzen und in das Motorrad-Outfit zu schlüpfen, um sich den "Wind um die Nase" wehen zu lassen. So aufregend und spannend Motorrad-Touren in der herbstlichen Jahreszeit sind, so wichtig ist es doch, ein paar grundlegende Dinge zu berücksichtigen.

Biker-Fun in der dritten Jahreszeit

"Sicherheit hat Vorrang" lautet auch im Herbst die Devise für Motorradfahrer. Viele atmen buchstäblich auf, weil es nun nicht mehr ganz so heiß ist und demnach das Leder des Anzugs nicht mehr so arg auf der Haut klebt. Endlich sind sie für eine Weile vorbei - die Zeiten, in denen man im Stau oder vor einer roten Ampel kräftig ins Schwitzen kam. Denn Motorradoutfits mit eingebauter Klimaanlage wurden bis heute noch nicht erfunden...

Je niedriger die Temperaturen, desto länger dauert es, bis die Motorradreifen ihre erforderliche Betriebstemperatur erreicht haben. Das bedeutet, dass das Gummimaterial der Reifenlauffläche längere Zeit hart und starr bleibt. Somit kann sich die Oberfläche des Reifens nicht vollständig mit dem Asphalt verbinden. Dies führt zu einer reduzierten Haftung, sodass gerade in Kurvenlagen besondere Vorsicht geboten ist. Schräglagen sind daher aus Gründen der Sicherheit tunlichst zu vermeiden, wenn es draußen kälter als 10 Grad Celsius ist. Anderenfalls besteht eine erhöhte Unfallgefahr, und das Bike muss im schlimmsten Fall sogar in die Werkstatt und mit neuen Bauteilen aus dem Motorrad Ersatzteile Shop bei Autodoc bestückt werden.