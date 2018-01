tjg. begeistert bei der Imaginale

In zwei ausverkauften Vorstellungen spielte das theater junge generation das Stück des israelischen Regisseurs und Puppenspielers Ariel Doron im Theater Rampe in Stuttgart und der Alten Feuerwache Mannheim. Die Imaginale, das internationale Figurentheaterfestival Baden-Württemberg, zeigt in zweijährigem Rhythmus eine handverlesene Auswahl der derzeit besten und interessantesten Produktionen für Erwachsene und Kinder. Als städteübergreifende Großveranstaltung gehört sie zu den größten deutschen Figurentheaterfestivals und verwirklicht in ihrem Konzept gleichzeitig die für kulturelle Arbeit essentielle Idee organisatorischer und künstlerischer Vernetzung.