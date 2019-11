tjg bringt Kinderbuchklassiker auf die Bühne

Am Sonnabend, den 23. November, startet das tjg. theater junge generation mit der deutschsprachigen Erstaufführung von "Pluck" (nach dem Roman "Pluck mit dem Kranwagen von Annie M.G. Schmidt,) Deutschlands größtes Kinder- und Jugendtheater unmittelbar nach seinem 70. Geburtstag in die diesjährige Weihnachtssaison. Der lebhaft-humorige Kinderbuchklassiker von 1971, den in den Niederlanden jeder kennt, gelangt in einer Fassung von tjg.-Intendantin Felicitas Loewe und Regisseur Jos van Kan auf die Große Bühne des tjg..

Für jede Wochenendvorstellung von "Pluck" verlost das tjg. vier Freikarten, Interessenten melden sich mit Stichwort "Pluck-Verlosung" per E-Mail unter service@tjg-dresden.de oder unter Tel. (0351)32042-777.