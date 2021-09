In Suomi hoch im Norden schmiedet Ilmar emsig das Eisen. Als Sänger Wäinö mit einem Lied die Arbeit seines Freundes preist, erblickt er für einen kurzen Augenblick einen riesigen Regenbogen am Himmel. Auf ihm reitet Aino — überirdisch glänzend. Wäinö muss sie wiedersehen. Und auch Ilmar denkt nur noch an die Regenbogenreiterin, die er beim Schmieden verpasste. Beide eilen ins karge, ärmliche Nordland. Dessen Herrin fordert im Tausch für ihre Tochter Aino eine Zaubermühle mit drei Ausgängen: Ein Ausgang gibt Salz, einer Mehl, der dritte Gold. Solch ein magisches Werk aus einer Schwanenfederspitze herzustellen, das vermag nur Ilmar. Ihn erwählt Aino freien Herzens. Doch einmal mit einem Menschen verbunden, kann sie nie mehr auf dem Regenbogen reiten. Das enttäuscht Ilmar bitter und er wendet sich ab. Und die Nordlandherrin, auf einen Schlag reich durch die Zaubermühle, kauft indessen ganz Suomi auf und verjagt alle Bewohner*innen – auch Ilmar und die eigene Tochter.